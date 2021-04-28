За введение четырёхдневной рабочей недели выступил Дмитрий Медведев

17:14, 28 апреля 2021, ПАИ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что со временем в трудовое законодательство России можно внести изменения и ввести четырехдневную рабочую неделю. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, работодатели, которые захотят ввести такой режим труда, должны иметь возможность это сделать. Однако Медведев уточнил, что движение к четырехдневной рабочей неделе должно быть постепенным и основываться на экономической логике.

В феврале Медведев уже поднимал тему введения четырехдневной рабочей недели, отмечая, что во время пандемии многие ушли на удаленную работу. Поэтому он говорил, что часть россиян уже трудится по четыре дня или по другому графику, а значит, нужно реформировать трудовое законодательство.

В марте уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева высказалась за введение четырехдневной рабочей недели для женщин. По ее словам, россиянки испытывают большие нагрузки, совмещая работу и заботы в семье. По данным мартовского опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, эту инициативу поддержали 26% россиян.