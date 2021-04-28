Путин пообещал экстренную гуманитарную помощь Индии для борьбы с коронавирусом

18:34, 28 апреля 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин сообщил премьер-министру Индии Нарендре Моди о решении предоставить экстренную гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Сегодня рейсы МЧС РФ доставят в Индию медицинское оборудование и препараты. Об этом написало издание «Коммерсантъ».

«Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь»,— сообщается на сайте Кремля.

МЧС России доставит в Индию 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарств.



