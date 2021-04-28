Добровольцы в Пскове благоустроили территорию станции скорой помощи
Сегодня добровольцы Псковской области совместно со Всероссийской общественной организацией «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» и Максимом Любичанковским благоустроили территорию станции скорой помощи: убрали старую листву и ветки, посадили цветы и елочки желаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщил центр «Доброволец Псковской области».
При посадке елки каждый загадывал желание, которое обязательно сбудется.После посадки добровольцы вручили работникам скорой помощи открытки, которые сделали воспитанники детских садов своими руками.
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