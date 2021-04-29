Два очага COVID-19 в псковских больницах сняты с контроля Роспотребнадзора
В Псковской области сняты с контроля Роспотребнадзора два очага коронавируса. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Речь идёт об очагах в кардиологическом отделении Великолукской межрайонной больницы и в Псковской областной психиатрической больнице № 2.
Всего в Псковской области зарегистрирован 36 191 случай заражения коронавирусом, 26 851 пациент выздоровел, 336 человек умерло.
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