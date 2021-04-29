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Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области ведет активную работу по половому просвещению подростков

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области ведет активную работу по половому просвещению подростков. Об этом заявила главный врач центра Мария Отраднова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 29 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Мария Отраднова подчеркнула, что тема полового воспитания в школах очень актуальна. «Мы ориентируемся по запросам педагогов, в одной группе нужно учить, как правильно использовать презерватив, а в другой – как воздерживаться от секса», – заметила она.

При этом она подчеркнула, что в  Центре общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области  есть специалист, который может ответить подросткам на вопросы, связанные с половым воспитанием. Врач может ответить на вопросы, что такое контрацепция, девочкам расскажет про гигиену, ответит на другие вопросы. По словам Аарии Отрадновой в центр за разъяснениями обращается достаточно много девочек-подростков. 

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