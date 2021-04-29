Переболевший коронавирусом 31-летний фельдшер скончался в Новоржевском районе

16:10, 29 апреля 2021, ПАИ

28 апреля скончался фельдшер скорой помощи в Новоржевском районе Антон Захаров. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 29 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Год работы в авральном, круглосуточном режиме бесследно не проходит», - констатировал глава региона. Антон Захаров умер от сердечной недостаточности, ему был всего 31 год. «Есть основания полагать, что такие проблемы со здоровьем мог спровоцировать и усугубить ковид, которым фельдшер переболел осенью. Антон Сергеевич жаловался на самочувствие, но продолжал работать. Решение о госпитализации было принято слишком поздно», - рассказал Михаил Ведерников.

Он принес искренние соболезнования родным и близким Антона Захарова и поручил своему первому заместителю Вере Емельяновой связаться с родственниками и оказать всю необходимую помощь и поддержку.

«Тяжелейшим трудом большого количества людей, в первую очередь наших медиков, сохраняется хрупкий баланс между работой и развитием экономики и недопущением взрывного роста заболеваемости. Но нужно понимать, что любой неосторожный шаг в сторону смягчения ограничений может повлечь за собой крайне серьёзные последствия. И это будет не одна проблема, а целый каскад негативных последствий. И я хочу подчеркнуть, что это скажется на и без того крайне высокой нагрузке на медиков», - добавил губернатор.

Он напомнил, что уже обсуждался важный вопрос организации реабилитации для медицинских работников. Он поручил заместителю председателя Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Надежде Рагозиной проработать и представить дополнительные мероприятия в этом направлении, которые можно запустить на региональном уровне.