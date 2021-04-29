Решение по проведению выпускных в Псковской области примут после майских праздников

16:19, 29 апреля 2021, ПАИ

Окончательное решение по проведению выпускных в детских садах и школах Псковской области будет зависеть от того, как пройдут майские праздники. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией 29 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что сейчас ведется работа над форматом проведения выпускных с участием родителей, но без посторонних фотографов, операторов и аниматоров. «Очевидно, что чудес не будет», - добавил Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что эпидемиология – вещь закономерная: если отнестись к требованиям и рекомендациями ответственно, будет снижение заболеваемости, а если расслабиться – всплеск.

Он обратился к выпускникам и их родителям с просьбой не подводить друг друга и соблюдать все меры предосторожности. «Тогда ваш праздник состоится в более или менее привычном формате. Всё зависит от вас самих», - сказал Михаил Ведерников.