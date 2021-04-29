Псковские депутаты назначили представителей общественности в коллегию судей

14:17, 29 апреля 2021, ПАИ

На 57-й сессии Псковского областного Собрания депутаты тайным голосованием избрали представителей общественности в квалификационную коллегию судей Псковской области. Об этом с заседания сессии сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В соответствии с требованиями регионального законодательства в состав коллегии должно входить семь представителей общественности – именно такое количество заявлений поступило в Собрание на этапе отбора. Кандидатуры были предложены организациями и общественными объединениями, зарегистрированными на территории Псковской области. По результатам голосования все претенденты получили поддержку депутатского корпуса. В состав квалификационной коллегии судей вошли начальник юридического отдела Великолукского РАЙПО Анна Симонова, исполнительный директор псковского отделения Ассоциации юристов России Неля Лебедева, сотрудник Управления по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области Александр Лазарев, юрисконсульт Невельского районного потребительского общества Елена Исаева, а также судьи в почётной отставке Татьяна Королёва, Василий Макеев и Галина Белик.

Полномочия избранных представителей общественности продлятся 4 года.

Представителями общественности в квалификационной коллегии судей могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет и имеющие высшее юридическое образование. Ограничениями являются наличие судимости, государственная или муниципальная служба, руководящая должность в организации любой формы собственности, а также работа нотариусом или адвокатом.