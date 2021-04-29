На майских праздниках Псковская область не останется без вакцины от коронавируса – Рагозина

17:01, 29 апреля 2021, ПАИ

На майских праздниках Псковская область не останется без вакцины от коронавируса, заверила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина на оперштабе 29 апреля. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«На праздниках ожидается поступление двух траншей вакцины от коронавируса. Нет оснований опасаться, что регион в период этих длительных выходных останется без вакцины», - заявила Рагозина.

Она также напомнила, что пункты вакцинации работают абсолютно в каждом муниципальном образовании на базе поликлинических подразделений.

«Кроме того, в большинстве муниципалитетов предусмотрены в той или иной форме мобильные способы вакцинации. Либо это мобильные пункты, как в больших городах, либо медработники выезжают в отдаленные пункты и организуют прививки на местах», - отметила Рагозина, добавив, что пункты вакцинации откроются еще в двух торговых центрах: «Апельсин» в Великих Луках и «Фьорд Плаза» в Пскове.