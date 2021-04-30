Опубликован график работы медорганизаций Псковской области с 1 по 10 мая
График работы медицинских организаций Псковской области с 1 по 10 мая опубликовал официальный Telegram-канал региона.
Так, медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, 1 мая будут работать по графику праздничного дежурства с 8:00 до 15:00, 2 мая – по графику воскресного дежурства с 8:00 до 15:00, 3 мая – по графику субботы с 8:00 до 15:00.
С 4 по 7 мая – оказание первичной врачебной, первичной специализированной и неотложной медицинской помощи, в том числе для консультативных поликлиник многопрофильных стационаров, согласно имеющейся предварительной записи, прием вызовов в часы работы медицинских организаций.
8 мая такие медорганизации будут работать по графику субботы с 8:00 до 15:00, 9, 10 мая – по графику праздничного дежурства с 8:00 до 15:00.
Пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 с 1 по 10 мая будут доступны для населения в часы работы медицинской организации.
Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь и первичную специализированную помощь детскому населению:
1, 2, 3, 8, 9, 10 мая – оказание неотложной медицинской помощи с 9:00 до 14:00, приём вызовов в часы работы медицинских организаций.
С 4 по 7 мая – оказание первичной врачебной, первичной специализированной и неотложной медицинской помощи с 8:00 до 15:00, согласно имеющейся предварительной записи, прием вызовов в часы работы медицинских организаций.
Медицинские организации, имеющие в структуре консультативные поликлиники для взрослого и детского населения:
С 4 по 7 мая – оказание первичной врачебной, первичной специализированной медицинской помощи, согласно имеющейся предварительной записи, приём вызовов в часы работы медицинских организаций.
Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь взрослому и детскому населению по профилю «стоматология»:
1, 2, 3, 9, 10 мая – оказание неотложной медицинской помощи по графику дежурства с 8:00 до 15.00;
с 4 по 7 мая – работа согласно имеющейся предварительной записи.
Медицинские организации, имеющие в структуре женские консультации:
1, 2, 3, 9, 10 мая – оказание неотложной медицинской помощи по графику дежурства с 8:00 до 15.00;
с 4 по 7 мая 2021 года – работа согласно имеющейся предварительной записи.
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