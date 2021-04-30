В Псковской области с 4 по 7 мая клиентские службы Пенсионного фонда будут вести приём в обычном режиме

10:00, 30 апреля 2021, ПАИ

С 4 по 7 мая все территориальные органы Пенсионного фонда России в Псковской области будут работать в обычном режиме в соответствии с графиком приема граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Приём граждан в клиентских службах ведется по предварительной записи. Записаться на прием в клиентскую службу можно через электронный сервис предварительной записи es.pfrf.ru. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет. Также записаться можно по телефонным номерам, указанным на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона» - «Контактная информация Управлений ПФР и Клиентских служб Псковской области».

Прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг ПФР осуществляется по трем дням – понедельник, вторник, четверг.

Предоставление отдельных жизненно важных услуг, таких как выплата пособия на погребение, заблаговременная работа с лицами, выходящими на пенсию, подтверждение или восстановление учетной записи в ЕСИА, получение свидетельства пенсиоенра, а также консультирование граждан осуществляется во все рабочие дни в соответствии с общим режимом работы клиентской службы.

С 4 по 7 мая в региональном отделении будет работать телефон горячей линии. Позвонив по номеру 8 (8112) 69-64-08, можно получить консультацию по вопросам пенсионного обеспечения, представления отчетности, оформления сертификата на МСК и распоряжения его средствами и т. д.

В выходные и праздничные дни с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая территориальные органы ПФР и телефон горячей линии работать не будут.