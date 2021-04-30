Псковичи переплатили управляйке миллион рублей за электричество

11:47, 30 апреля 2021, ПАИ

О том, как жильцы дома №13 на улице Рокоссовского заметили, что переплатили за электричество почти миллион рублей, и как они добивались справедливости, рассказала газета «Аргументы и факты - Псков».

В Пскове управляющая компания три года начисляла жильцам плату за свет не по показаниям общедомового счётчика, а по нормативу. Из-за этого переплата за услугу составила почти миллион рублей.

Жители пытались мирно решить этот вопрос с самой компанией, но та отказалась идти навстречу. Как жильцы дома добились справедливости, читайте в статье «Аргументов и фактов».