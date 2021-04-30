Псковичи переплатили управляйке миллион рублей за электричество
О том, как жильцы дома №13 на улице Рокоссовского заметили, что переплатили за электричество почти миллион рублей, и как они добивались справедливости, рассказала газета «Аргументы и факты - Псков».
В Пскове управляющая компания три года начисляла жильцам плату за свет не по показаниям общедомового счётчика, а по нормативу. Из-за этого переплата за услугу составила почти миллион рублей.
Жители пытались мирно решить этот вопрос с самой компанией, но та отказалась идти навстречу. Как жильцы дома добились справедливости, читайте в статье «Аргументов и фактов».
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