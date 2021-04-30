Футбольный турнир «Маленькие сердца» готовит Детский фонд в Псковской области

13:38, 30 апреля 2021, ПАИ

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В рамках проекта «Мяч дружбы» состоится турнир по футболу между воспитанниками интернатов Псковской области. Об этом Детский фонд сообщил Псковскому агентству информации.

Как рассказал фонд, в настоящее время проходят товарищеские матчи между командами детских интернатов и идёт подготовка к самому важному событию – финальному турниру «Маленькие сердца».

На протяжении всего учебного года воспитанники 9 детских интернатов посещали тренировки по футболу и его особой разновидности – football3, в которой участники сами договариваются о правилах игры.

Юных футболистов области ожидает серия отборочных матчей, а 21 мая команды поборются за призовые места на финале в Пскове.

Также в конце мая для детей будет организован целый футбольный фестиваль по football3.