Ещё два человека скончались от коронавируса в Псковской области
В Псковской области от коронавируса скончались ещё два человека. С начала пандемии от COVID-19 умерли 338 человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.
Всего в Псковской области зарегистрирован 36 191 случай заражения коронавирусом, 26 851 пациент выздоровел.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.
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