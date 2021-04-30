Ещё два человека скончались от коронавируса в Псковской области

12:03, 30 апреля 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончались ещё два человека. С начала пандемии от COVID-19 умерли 338 человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Всего в Псковской области зарегистрирован 36 191 случай заражения коронавирусом, 26 851 пациент выздоровел.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.