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Специалисты компании «Газпром газораспределение Псков» провели техническое обслуживание Вечных огней

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» провели обследование и техническое обслуживание газового оборудования на мемориальных комплексах с Вечным огнём, расположенных на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.

В рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз», сотрудники газораспределительной компании выполнили ремонтные и профилактические работы на газовом оборудовании четырёх мемориалов, расположенных на территории области. Газовики проверили целостность подводящих газопроводов и всех соединений, отрегулировали процесс сжигания газа, а также выполнили техническое обслуживание газовых горелок.

Ежегодная всероссийская акция «Священный долг. Вечная память» проводится группой «Газпром межрегионгаз» с 2015 года. В рамках акции газораспределительные организации группы в канун Дня Победы 9 Мая проводят в регионах присутствия техническое обслуживание газового оборудования мемориалов «Вечный огонь». Также выполняются работы по реконструкции памятников, газификации и переводу мемориальных комплексов с временного газобаллонного газоснабжения на постоянное — сетевое.

В 2021 году к празднованию победы в Великой Отечественной войне проведено техническое обслуживание, ремонт и реконструкция газового оборудования на 1347 мемориалах с Вечным огнем в 68 регионах Российской Федерации, газифицировано 19 мемориальных комплексов, девять обелисков переведены с временного газобаллонного на постоянный сетевой газ. Кроме того, за период акции газовики провели реставрационные работы на 223 мемориалах.

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