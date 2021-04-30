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Тремя лжесвидетелями по делу смертельной аварии Михаила Ефремова занялся суд

Андрея Гаева суд признал лжесвидетелем и приговорил к исправительным работам. Фото Агентство Москва

Пресненский суд Москвы в пятницу приговорил обвиняемого в даче ложных показаний Андрея Гаева по делу актера Михаила Ефремова к одному году и шести месяцам исправительных работ. Об этом  со ссылкой на ТАСС написал портал News.Mail.
«Суд признал виновным Гаева Андрея Александровича в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний). Ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы подсудимого», — постановили в суде.

Защита будет обжаловать приговор, поскольку считает Гаева невиновным в инкриминируемом деянии.

В МВД России ранее сообщили о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова заведомо ложные показания — Андрея Гаева, Александра Кобеца и Тевана Бадасяна. При вынесении приговора суд пришел к выводу, что показания трех свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. Ранее гособвинение попросило назначить Александру Кобцу 1 год и 10 месяцев исправительных работ по делу о лжесвидетельстве.

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