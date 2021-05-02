Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Православные христиане отмечают Пасху

Фото: ethnomir.ru

Сегодня, 2 мая, православные христиане отмечают праздник Пасхи, Светлое Христово Воскресение — самый большой и светлый христианский праздник. В этот день совершилось перехождение от смерти — к жизни и от земли — к Небу. Пасха — самый древний и важный праздник богослужебного года, пишет calend.ru.

«Христос воскрес! — и для всего мироздания началась истинная весна, светлое, радостное утро новой жизни. Воскресение Господа Иисуса — первая действительная победа жизни над смертью», - отмечает издание.  

Пасхальная служба начинается в полночь с субботы на воскресенье. В праздник Пасхи, который отмечается с X века, начинают готовить еду после длительного Великого поста, и главными атрибутами праздничного стола являются крашеные яйца, кулич и пасха (сладкое блюдо из творога с изюмом). Крашеное яйцо (раньше — это были только красные яйца) — символ мира, обагренного кровью Иисуса Христа и через это возрождающегося к новой жизни. Кулич (высокий хлеб из сдобного теста) — символ тела Господнего, к которому должны причащаться верующие. Кстати, вся эта пасхальная еда освящается в церкви накануне — в Страстную субботу.

Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца и время его празднования «переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. Все праздники, связанные календарно с Пасхой (а это Вербное Воскресение, Антипасха, Вознесение и Троица), тоже меняют свою дату и называются переходящими или подвижными. Другие двунадесятые праздники (Рождество Христово, Крещение, Сретенье и другие) имеют постоянную дату и называются непереходящими или неподвижными.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к решению сделать большие майские выходные?
Проголосовать >>>

02 мая 2021

До 16 градусов прогреется воздух в Псковской области 2 мая

02 мая 2021

Православные христиане отмечают Пасху

01 мая 2021

В Великих Луках пасхальное богослужение пройдёт в прямом эфире
01 мая 2021

Генерал-полковник Павел Барышев снят с поста замглавы МЧС России
01 мая 2021

Псковский драмтеатр опубликовал афишу спектаклей на июнь
01 мая 2021

Накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

01 мая 2021

Футбольная команда «Псков» стала чемпионом области сезона

01 мая 2021

В мае псковский «Горводоканал» получит новую каналопромывочную машину

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...