Православные христиане отмечают Пасху

08:58, 02 мая 2021, ПАИ

Сегодня, 2 мая, православные христиане отмечают праздник Пасхи, Светлое Христово Воскресение — самый большой и светлый христианский праздник. В этот день совершилось перехождение от смерти — к жизни и от земли — к Небу. Пасха — самый древний и важный праздник богослужебного года, пишет calend.ru.

«Христос воскрес! — и для всего мироздания началась истинная весна, светлое, радостное утро новой жизни. Воскресение Господа Иисуса — первая действительная победа жизни над смертью», - отмечает издание.

Пасхальная служба начинается в полночь с субботы на воскресенье. В праздник Пасхи, который отмечается с X века, начинают готовить еду после длительного Великого поста, и главными атрибутами праздничного стола являются крашеные яйца, кулич и пасха (сладкое блюдо из творога с изюмом). Крашеное яйцо (раньше — это были только красные яйца) — символ мира, обагренного кровью Иисуса Христа и через это возрождающегося к новой жизни. Кулич (высокий хлеб из сдобного теста) — символ тела Господнего, к которому должны причащаться верующие. Кстати, вся эта пасхальная еда освящается в церкви накануне — в Страстную субботу.

Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца и время его празднования «переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. Все праздники, связанные календарно с Пасхой (а это Вербное Воскресение, Антипасха, Вознесение и Троица), тоже меняют свою дату и называются переходящими или подвижными. Другие двунадесятые праздники (Рождество Христово, Крещение, Сретенье и другие) имеют постоянную дату и называются непереходящими или неподвижными.