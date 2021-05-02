Прогнозируется появление новых видеопроектов на основе псковских Telegram-каналов

14:51, 02 мая 2021, ПАИ

В псковском сегменте Telegram прогнозируется появление новых видеопроектов на основе авторских каналов. Об этом говорится в исследовании Telegram-каналов Псковской области за апрель, очередной обзор подготовил Telegtam-канал «Псковские новости».

Свой видеопроект «Псковский телеграм» продолжает развивать канал «Псковские новости». По словам авторов, совокупная аудитория программы растёт, есть и постоянные зрители: модераторы других телеграм-каналов и даже журналисты традиционных СМИ, которые «подхватывают озвученные в «Псковском телеграме» темы».

«Предполагаем, что вслед за «Псковским телеграмом» вскоре появятся новые нишевые видеопроекты. Поляна большая», – отметили авторы исследования.