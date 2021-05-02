Псковичей просят поддержать 600-летний печорский дуб в голосовании за главное дерево России

17:08, 02 мая 2021, ПАИ

Жители Псковской области могут проголосовать за 600-летний дуб из Печор, который участвует в конкурсе за главное дерево России. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

Дерево растёт на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Согласно древнему преданию, под тремя дубами на Святой горке молились первые монахи обители, но до наших дней сохранился лишь один. Сейчас ствол дерева скреплён металлическими обручами,

«Дерево Псково-Печерского монастыря –древний дуб – участвует в этой программе, т. к. является свидетелем множества уникальных событий. Является свидетелем образования монастыря в этом месте. И возрастные деревья — это особый вид живых носителей истории и свидетелей каких-то исторических событий», – отметил древлехранитель Псковской епархии монах Антоний (Воеводин).

Голосование за главное дерево страны проходит на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» до 1 августа. Конкурс «Российское дерево года» является отборочным туром к «Европейскому дереву года».