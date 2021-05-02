Островской строительный студенческий десант вернулся из Великих Лук с благодарностями

20:20, 02 мая 2021, ПАИ

Четвертый стройотряд студентов Островского многопрофильного колледжа вернулся из Великих Лук, где ребята принимали участие в строительстве новой школы на восемьсот мест, с благодарностями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Островские вести».



«Островские ребята работали на уровне привлеченных на строительство мастеров. Благодаря их хорошей профессиональной подготовке, качественному выполнению задач, строительство объекта с их участием продвигается быстрее», - пишет издание.

За профессиональную подготовку обучающихся, директор Островского многопрофильного колледжа Мария Ивановна Калиненко награждена Благодарностью Управления образования администрации города Великие Луки. Особая признательность адресована студентам колледжа и их руководителю— мастеру производственного обучения Руслану Владимировичу Ващейкину.