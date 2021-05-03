Родители школьников получат 10 тысяч рублей в августе
Для исполнения послания президента Федеральному Собранию семьи с детьми от 6 до 18 лет получат выплату в 10 тысяч рублей в августе. Об этом сообщает «Парламентская газета».
«Правительству Российской Федерации обеспечить предоставление в августе 2021 году единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, предусмотрев для школьников-инвалидов особый порядок осуществления такой выплаты», — говорится в поручении.
О выполнении поручения нужно отчитаться президенту до 1-го сентября 2021 года.
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03 мая 2021
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