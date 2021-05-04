Дождь и мокрый снег ожидаются в Псковской области 5 мая

18:00, 04 мая 2021, ПАИ

5 мая на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью выпадут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём прогнозируется небольшой дождь, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -2 до +3 градусов, днём — от +8 до +13.

Будет дуть ветер южного направления со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление — низкое.