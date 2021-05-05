Участники международного мотомарша возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Пскове

10:23, 05 мая 2021, ПАИ

5 мая участники VII международного мотомарша «Дороги Победы 2021 — дорога домой!», приуроченного к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прибыли в Псков. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, мотоциклисты возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Вечного огня, зажгли свечи памяти и почтили память павших минутой молчания.

В церемонии приняли участие представители администрации Псковской области, жители города.

Накануне участники мероприятия, организованного отделением «Дороги Победы» всероссийского мотоклуба «Ночные волки», посетили деревню Красуха в Порховском районе. После Пскова они отправятся в Великие Луки.

Международный мотомарш проходит в три этапа: «Россия», «Россия -Юг» и «Европа». Участники российского этапа стартовали 2 мая из Санкт-Петербурга. По пути следования они посещают памятники и музеи Великой Отечественной войны, проводят субботники в местах захоронений, которые остались без должного ухода, с высадкой деревьев в рамках акции «Русский Лес».

9 мая у стен Московского Кремля состоится торжественный финиш, где мотоциклисты отдадут дань памяти и уважения всем тем, кто добыл Великую Победу в мае 1945 года. В этот же день участники мотомарша за рубежом проведут торжественные мероприятия в городах Европы, включая Берлин.

Проект осуществляется при поддержке МИД РФ, Российского военно-исторического общества, Музея Победы, Фонда поддержки и развития патриотического мотодвижения «Дороги Победы».

Во время поведения мероприятий мотомаршра соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы по COVID-19.