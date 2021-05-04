Глава регионального исполкома ОНФ Виктор Остренко передал в дар архиву копию Знамени Победы

22:40, 04 мая 2021, ПАИ

В Государственном архиве Псковской области вновь говорили о проекте «Памяти героев». Поводом стала встреча всех тех, кто участвовал в его реализации в регионе. Об этом сообщил областной государственный архив. На протяжении многих месяцев создавались видеоролики о бойцах и героях тыла, получивших звания «Полный кавалер ордена Славы», «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического Труда». Чтобы посмотреть эти ролики, достаточно было навести телефон на QR-код на плакатах, которые размещались в образовательных и культурно-досуговых учреждениях, молодёжных центрах, музеях. Проект «Памяти Героев» — один из проектов общественного движения «Общероссийский народный фронт».

В рамках встречи глава регионального исполкома ОНФ Виктор Остренко передал в дар архиву копию Знамени Победы.

«Задача этого и подобных проектов — стимулировать интерес к теме Великой Отечественной войны у молодёжи. Ведь это не просто страница истории нашей страны. Это уроки, которые позволят избежать войн в будущем, сформируют объективное видение картины современного мира, подскажут, где и как школьниками и студентами пытаются манипулировать, выдавая героические подвиги их предков за нечто позорное. Количество просмотров у созданных в рамках проекта роликов позволяет говорить об интересе к проекту, к истории, к героям. Уверен, мы на правильном пути», — отметил член регионального штаба ОНФ, директор Государственного архива Псковской области, руководитель Российского исторического общества в Пскове Валерий Кузьмин.