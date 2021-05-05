Псковский поисковый отряд «Лиза Алерт» приглашает новичков на встречу

07:26, 05 мая 2021, ПАИ

Можно ли найти пропавшего человека одним звонком? Как правильно собираться на поиски? Кто такие добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» и чем они занимаются? Узнать ответы на эти вопросы псковский поисковый отряд приглашает новичков 8 мая, сообщается на странице сообщества в ВК.



Мероприятие бесплатное, оно состоится 8 мая в 17:00 на территории Креативного пространства «Шаг». Регистрация обязательна. При себе иметь средства индивидуальной защиты.