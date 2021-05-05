Международный поход памяти в Псковской области планируется сделать ежегодным

17:35, 05 мая 2021, ПАИ

Международный молодежный поход, посвященный сохранению памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны, планируется сделать ежегодным. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 5 мая на торжественной церемонии открытия мероприятия.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, также на открытии присутствовали руководитель УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, представители делегаций из Пермского края и Белоруссии.

Михаил Ведерников подчеркнул, что плохая погода, которая встретила гостей региона, не должна помешать теплому общению и зарождению настоящей и крепкой дружбы. Он отметил, что с Белоруссией регион реализует несколько значимых патриотических проектов, самый главный из них — «Курган дружбы». «Это наша общая память о подвигах дедов, прадедов. К сожалению, участников Великой Отечественной войны, именно ветеранов, тех, кто воевал, остается все меньше и меньше. Сегодня в Псковской области их проживает уже 200 человек. Именно поэтому формат таких больших традиционных мероприятий тоже необходимо менять», — отметил глава региона.

Михаил Ведерников напомнил, что благодаря договоренности с руководством Витебской области принято решение о придании «Кургану дружбы» молодежного и патриотического характера, чтобы передавать память из поколения в поколение. Губернатор добавил, что история Великой Отечественной войны и подвиг советского народа в последнее время сталкиваются с чудовищными провокациями, попытками фальсификации. Поэтому, по его словам, очень важно, чтобы молодежь общалась с героями тех лет, перенимала традиции.

«Рассчитываю, что география нашего международного похода будет расширяться, и мы сделаем это мероприятие ежегодным. Желаю вам успехов, выдержки, терпения, интересного и полезного общения, хорошего пребывания на территории Псковской области. Тем более Себежский район, куда вы направляетесь, является родиной Знамени Победы», — обратился Михаил Ведерников к собравшимся.

Также с приветствием выступил Алексей Овсянников. Он выразил благодарность главе региона за поддержку инициативы, а также пожелал успехов участникам похода.

С ответными словами выступили представители делегаций Пермского края и Белоруссии. Они поблагодарили Михаила Ведерникова за приглашение в Псковскую область, а также положительно оценили идею проведения подобного мероприятия. С презентациями выступили представители команд-участниц похода.

Завершилась торжественная церемония открытия совместным исполнением музыкального произведения «Катюша».

Международный молодежный поход для подростков, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики правонарушений, пройдет в Себежском районе на площадке одной из баз отдыха. Проведение мероприятия инициировано УМВД России по Псковской области совместно с администрацией Псковской области.