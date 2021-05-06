В Изборском музее-заповеднике прояснили ситуацию по поводу часовни у Словенских ключей

12:00, 06 мая 2021, ПАИ

В Изборском музее-заповеднике прояснили ситуацию относительно возведения деревянной часовни-купели у Словенских ключей на Городищенском озере. Директор музея-заповедника Наталья Дубровская сообщила корреспонденту «Псковской правды», что все необходимые разрешения получены — и от комитета по природопользованию, и от комитета по охране объектов культурного наследия.

Работы ведутся по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Наталья Дубровская заверила, что при строительстве часовни памятник природы не пострадал. Часовню устанавливают на большие дубовые подставки, которые уложены прямо на дно, фундамента или свайной конструкции нет. Бревна подвозили к озеру без использования тяжёлой техники.

Часовню собирались построить за два дня, но погода внесла коррективы в этот план.

Освящение часовни-купели намечено на 7 мая - день иконы Божией Матери «Живоносный Источник». В Никольском соборе Изборска состоится богослужение, затем верующие крестным ходом отправятся к Словенским ключам, где пройдёт чин освящения воды и часовни.

Строительство ведётся на средства энтузиаста из Великих Лук. Он решил возвести часовню-купель в память о сестре, погибшей в ДТП в Черниговской области на Украине 7 июля 2012 года. Тогда перевернулся автобус с паломниками из Великих Лук, 14 человек погибли, 29 получили травмы.