Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области выросло число пользователей сервиса «Tele2 Книги»

Tele2 проанализировала литературные предпочтения своих абонентов в 2020 году. В пандемию сервис «Tele2 Книги» привлек рекордное количество новых пользователей: только в Псковской области их число увеличилось в 38 раз год к году. В список самых читаемых книг попали зомби-апокалипсис Ричарда Матесона «Я – легенда» и хоррор Стивена Кинга «Оно».

С марта 2020 года Tele2 фиксировала резкий рост популярности цифровых сервисов среди своих абонентов. Количество посетителей сайта «Tele2 Книги» увеличилось по итогам 2020 года в 9,5 раз, при этом годом ранее сервис показал рост на 215%. Псковская область продемонстрировала рост в 38 раз. Резкий приток пользователей был зафиксирован после введения режима самоизоляции на фоне пандемии. К концу апреля 2020 года число посетителей сайта «Tele2 Книги» выросло почти на 80% по сравнению с последними днями февраля.

Чаще всего на портал заходили жители Москвы, Челябинска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Иркутска и Казани. Все регионы-лидеры показали за год рекордный прирост.

Самыми популярными категориями в 2020 году стали «Фантастика», «Фэнтези», а также «Любовные романы». Чаще всего из бесплатных книг пользователи скачивали роман Ричарда Матесона «Я – легенда». В топе по востребованности – классика научной фантастики «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза. Среди самых читаемых книг также оказалась дилогия Марины Суржевской «Королевство Бездуш. Lastfata» – это городское фэнтези в популярном сейчас направлении «академий магии». Всплеск популярности хоррора совпал с началом режима самоизоляции: в пятерку самых читаемых книг попал роман Стивена Кинга «Оно» – культовый бестселлер о противостоянии клоуна-убийцы и группы друзей.

Платформа «Tele2 Книги» насчитывает более 100 тыс. изданий различных жанров. Чтобы оформить подписку на сервис, необходимо отправить USSD-запрос *681#. Первый день пользования услугой будет бесплатным, далее стоимость составит 9 рублей в сутки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к решению сделать большие майские выходные?
Проголосовать >>>

06 мая 2021

Набор для украшения окна к Дню Победы можно получить в Пскове
06 мая 2021

Завершается ремонт дороги Лавры - граница с Латвией в Печорском районе
06 мая 2021

В Псковской области набирают популярность воркаут и скандинавская ходьба

06 мая 2021

В девяти районах области построят одиннадцать пришкольных стадионов

06 мая 2021

Елена Чернышова: В результате реорганизации не будут сокращены ни тренеры, ни секции

06 мая 2021

В Псковской области остаются активными четыре очага коронавируса
06 мая 2021

Работу псковской рыбоохраны усилили 11 инспекторов из других регионов России
06 мая 2021

Участники экспедиции «РоссиЯ-2021» преодолевают путь на велосипедах


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...