Участники международного похода в Себежском районе прошли партизанской тропой

18:32, 06 мая 2021, ПАИ



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



















5 мая в Себежском районе Псковской области завершился первый день международного похода, посвящённого сохранению памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Участники слёта, подростки из Псковской области, Пермского края и Витебской области, обустроили лагерь и прошли первые испытания.

В течение трёх следующих дней ребята будут жить в походном лагере в Себежском районе и принимать участие в мероприятиях спортивной и культурной направленности, которые приготовили для них организаторы.

Организаторами мероприятия стали УМВД России по Псковской области и администрация региона. К реализации пилотного проекта активно подключились также представители Министерства обороны, Совета по молодёжной политике при главе города Пскова, общественных организаций.