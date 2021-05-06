Участники международного похода в Себежском районе прошли партизанской тропой
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
5 мая в Себежском районе Псковской области завершился первый день международного похода, посвящённого сохранению памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Участники слёта, подростки из Псковской области, Пермского края и Витебской области, обустроили лагерь и прошли первые испытания.
В течение трёх следующих дней ребята будут жить в походном лагере в Себежском районе и принимать участие в мероприятиях спортивной и культурной направленности, которые приготовили для них организаторы.
Организаторами мероприятия стали УМВД России по Псковской области и администрация региона. К реализации пилотного проекта активно подключились также представители Министерства обороны, Совета по молодёжной политике при главе города Пскова, общественных организаций.
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