«Молодёжка ОНФ» провела большую викторину о Великой Отечественной войне. И в Пскове – тоже

20:43, 06 мая 2021, ПАИ

Накануне Дня Победы «Молодёжка ОНФ» вышла на улицы Пскова, чтобы провести историческую викторину, посвящённую Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ рассказали в самой молодёжной организации. Псковичам предложили назвать самое крупное танковое сражение Великой Отечественной войны, перечислить фамилии известных маршалов, лётчиков, разведчиков, угадать имя создателя пенициллина, рассказать о переломных битвах. Прохожие разного возраста делились своими знаниями о том, сколько дней длилась блокада Ленинграда, кто выступил с обращением к гражданам СССР о нападении фашистской Германии, о знаменитых битвах, которые меняли ход войны, о технике, вооружении и городах-героях.

Большинство опрошенных дали правильные ответы на вопросы и показали хороший уровень знания истории.

Похожую викторину «Молодёжка ОНФ» провела и в других городах страны.