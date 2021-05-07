Фонтаны заработали в Великих Луках

13:35, 07 мая 2021, ПАИ

Фонтаны включили в Великих Луках, пишет издание luki-news.

Так, заработал фонтан «Каменный цветок», который находится у драматического театра. Этому фонтану уже 60 лет, и за своё существование ему пришлось претерпеть значительные внешние изменения и новшества в плане подсветки.

Ещё один фонтан - «Колос» включили в сквере у здания администрации Великих Лук на улице Некрасова. Этот фонтан является первым послевоенным в городе, его открытие состоялось 1 мая 1949 года.