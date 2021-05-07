Псковская полиция обеспечит безопасность граждан в День Победы

16:38, 07 мая 2021, ПАИ

УМВД России по Псковской области принимает меры по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан в период проведения памятных и праздничных мероприятий, приуроченных к 76-й годовщине Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе мероприятия пройдут в особенном формате, с ограниченным кругом участников и соблюдением правил безопасности. Тем не менее все усилия полицейских будут направлены на профилактику правонарушений и защиту ветеранов от противоправных деяний.

«Заблаговременно все места проведения мероприятий обследуются полицейскими кинологами на предмет террористической защищенности, осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение безопасности псковичей в общественных местах», – добавили в пресс-службе.