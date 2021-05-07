Игорь Иванов: Работе связистов в Псковской области можно дать самую высокую оценку

17:54, 07 мая 2021, ПАИ

С профессиональным праздником работников радио и отраслей связи от имени всего профсоюзного сообщества поздравил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Изобретение радио более века назад положило начало прогрессу технологий связи. Трудно представить современный мир без радио, телевидения, мобильной связи и интернета, – отметил в своём поздравлении Игорь Иванов. – Развитие инфраструктуры связи – один из основных показателей развития региона. Мы смело можем сказать, что работе связистов в Псковской области можно дать самую высокую оценку».

Как подчеркнул руководитель облсовпрофа, День радио – особая дата в календаре профессиональных праздников, потому что ни одна отрасль в современных условиях не может функционировать без связи.

Всем, кто связал свою жизнь с отраслью связи, ветеранам-связистам, Игорь Иванов пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех благих начинаниях.