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Общество

Игорь Иванов: Работе связистов в Псковской области можно дать самую высокую оценку

С профессиональным праздником работников радио и отраслей связи от имени всего профсоюзного сообщества поздравил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Изобретение радио более века назад положило начало прогрессу технологий связи. Трудно представить современный мир без радио, телевидения, мобильной связи и интернета, – отметил в своём поздравлении Игорь Иванов. – Развитие инфраструктуры связи – один из основных показателей развития региона. Мы смело можем сказать, что работе связистов в Псковской области можно дать самую высокую оценку».

Как подчеркнул руководитель облсовпрофа, День радио – особая дата в календаре профессиональных праздников, потому что ни одна отрасль в современных условиях не может функционировать без связи.

Всем, кто связал свою жизнь с отраслью связи, ветеранам-связистам, Игорь Иванов пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех благих начинаниях.

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