Бежаницкий дом культуры подготовил программу ко Дню Победы

22:49, 07 мая 2021, ПАИ

Накануне Дня Победы Бежаницкий центр культуры подарил праздничную программу участникам Великой Отечественной войны, сообщила ПАИ газета «Сельская новь». Тех, кто встал в строй с первых дней войны, осталось очень мало, но они и сегодня рядом с нами.

Героев-победителей поздравили первый заместитель администрации района Елена Иванова, глава сельского поселения Чихачёвское Александр Дмитриев, глава городского поселения Бежаницы Валерий Захаров, председатель районного Совета ветеранов Людмила Павлова.

Поздравления по месту жительства принимали Алексей Васильевич Иванов (деревня Агерово),

Борис Францевич Волчик, Виктор Александрович Александров (посёлок Бежаницы).



Песни военных лет, которые прозвучали в концертной программе, до слёз растрогали и участников торжества, и присутствующих.