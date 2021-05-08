День Красного Креста и Красного Полумесяца празднуется 8 мая во всём мире

11:38, 08 мая 2021, ПАИ

8 мая отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Как сообщает calend.ru, он учреждён в честь швейцарского бизнесмена, общественного деятеля и гуманиста Жана Анри Дюнана, день рождения которого приходится на этот день.

В середине XIX века по инициативе Дюнана впервые стали создаваться группы добровольцев, которые оказывали помощь раненым на полях сражений. А в 1863 году по его же инициативе была созвана конференция, положившая начало Международному комитету Красного Креста.

Официально название «Международный Красный Крест» было утверждено в 1928 году на XIII Международной конференции в Гааге. На конференции приняли устав организации, который изменялся впоследствии в 1952 и 1965 годах. А впервые Международный день Красного Креста отметили в 1948 году.

В настоящее время сотрудники и добровольцы Международного Красного Креста работают в 188 странах мира, а в честь сегодняшнего праздника национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру проводят 8 мая специальные кампании и мероприятия.