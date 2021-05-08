Парад Победы в Пскове Псковское агентство информации покажет в прямом эфире

11:39, 08 мая 2021, ПАИ

Прямая трансляция парада Победы в Пскове будет вестись на портале Псковского агентства информации, а также на YouTube-канале ПАИ и в официальной группе агентства в соцсети «ВКонтакте». Парад начнётся 9 мая в 10:00 и в этом году пройдёт на улице Кузнецкой у монумента «Могила Неизвестного Солдата».

Парад будет проходить в закрытом режиме. В связи с действием мер по борьбе с коронавирусом на трибунах будет ограниченное число зрителей.

Торжественные шествия в День Победы также в закрытом режиме пройдут в Великих Луках, Стругах Красных и Острове.