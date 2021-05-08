Программа «Лечебное дело» ПсковГУ прошла госаккредитацию

13:34, 08 мая 2021, ПАИ

Программа «Лечебное дело» Псковского государственного университета прошла государственную аккредитацию. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Аккредитация позволяет вузу выдавать диплом государственного образца и является доказательством высокого качества образования и материально-технического оснащения университета», – подчеркнул губернатор.

Глава региона также заметил, что параллельно с этой же программой ПсковГУ включён в Мировой справочник медицинских вузов Всемирной организации здравоохранения (World Directory of Medical Schools).

«Таким образом, теперь качество обучения будущих врачей в регионе подтверждено не только на федеральном, но и на международном уровне», – заключил Михаил Ведерников.