Жители Новоржевского района почтили память павших в Великой Отечественной войне
Сегодня, в преддверии 9 Мая, в Новоржевском районе проходят акции возложения венков, цветов и гирлянд, пишет газета «Земля Новоржевская». Дань памяти отдают тем, кто погиб на полях сражений, был замучен в концлагерях, погиб от ран после войны, ветеранам, не дожившим до 76-й годовщины Победы.
В акциях принимают участие представители районной власти, городской и сельских администраций, специалисты сельских клубов, активные жители.
Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации возложения проводятся ограниченным составом лиц.
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