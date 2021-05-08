Жители Новоржевского района почтили память павших в Великой Отечественной войне

20:25, 08 мая 2021, ПАИ

Сегодня, в преддверии 9 Мая, в Новоржевском районе проходят акции возложения венков, цветов и гирлянд, пишет газета «Земля Новоржевская». Дань памяти отдают тем, кто погиб на полях сражений, был замучен в концлагерях, погиб от ран после войны, ветеранам, не дожившим до 76-й годовщины Победы.

В акциях принимают участие представители районной власти, городской и сельских администраций, специалисты сельских клубов, активные жители.

Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации возложения проводятся ограниченным составом лиц.