Главные итоги работы Общественной палаты Псковской области. Комментарии участников

15:23, 28 мая 2021, ПАИ

В пятницу, 28 мая, состоялось итоговое заседание Общественной палаты Псковской области текущего созыва.



Корреспонденты Псковского агентства информации побывали на месте событий и узнали у членов палаты о главных, на их взгляд, результатах работы.



Чего удалось добиться, как проходила работа и с какими трудностями столкнулись общественники - смотрите в нашем материале.