Главные итоги работы Общественной палаты Псковской области. Комментарии участников
В пятницу, 28 мая, состоялось итоговое заседание Общественной палаты Псковской области текущего созыва.
Корреспонденты Псковского агентства информации побывали на месте событий и узнали у членов палаты о главных, на их взгляд, результатах работы.
Чего удалось добиться, как проходила работа и с какими трудностями столкнулись общественники - смотрите в нашем материале.
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