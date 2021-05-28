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Экономика

Псковский завод «Полипласт» перерабатывает 100% отходов – Дмитрий Генералов

Директор компании по производству гальванического оборудования Дмитрий Генералов во время круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 28 мая отметил, что псковский завод «Полипласт» занимается переработкой 100% отходов.

«Завод получает деньги для переработки отходов, - отметил Дмитрий Генералов. - Мы пользуемся в основном листовым пластиком и обязательно осуществляем раздельный сбор отходов». Переработку отходов в организациях контролирует государство и законы.

Спикер заметил, что главной проблемой является то, что отечественные производители не могут обеспечить завод необходимым ассортиментом. В связи с этим появляется необходимость сотрудничать с зарубежными производителями.

«Мы имели негативный опыт сотрудничества с отечественным производителем, - заметил Генералов. - Их качество не конкурентное, притом что цена не ниже».

Он напомнил, что в 2019 году в Псков приезжал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, которому рассказали о сырьевой проблеме.

«Проблема была услышана, к нам на контакт вышли представители министерства, мы встречались в Москве по этой проблеме», - отметил Генералов.

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