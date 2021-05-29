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Общество

ЦУР Псковской области запустил серию обучающих мероприятий для органов власти

Центр управления регионом Псковской области запустил серию обучающих мероприятий для сотрудников органов исполнительной власти и муниципалитетов, ответственных за ведение соцсетей. Вебинары проходят на онлайн-платформе, сообщили Псковскому агентству информации в Центре управления регионом.

Программа направлена на решение ежедневных практических задач. Кроме теоретических знаний, ЦУР разрабатывает для коллег рабочие инструменты, позволяющие создавать качественный контент. На первом обучающем занятии сотрудникам рассказали, как оформлять изображение для соцсетей и эффективно использовать возможности графических сервисов.

На следующем вебинаре сотрудникам ОИВ расскажут, как систематизировать работу в социальных сетях, а также ответят на самый актуальный вопрос «Где брать идеи для постов?».

Также в помощь коллегам ЦУР разработал макет контент-плана сообщества районной администрации, с рубрикатором и интерактивным графическим оформлением, который поможет обеспечить регулярность публикаций и оптимальное соотношение тематических блоков постов.

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