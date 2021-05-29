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Общество

Вера Емельянова отметила работу членов Общественной палаты области 4-го состава

28 мая в администрации Псковской области прошло итоговое пленарное заседание Общественной палаты региона четвертого состава. В нем приняли участие первый заместитель губернатора Вера Емельянова, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, а также представители исполнительной власти региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вице-губернатор поблагодарила весь состав Общественной палаты за работу, которая велась на протяжении последнего созыва. «Это действительно было здорово, интересно, креативно и эффективно. Все вы не просто выполняли свою миссию, а делали это с большим достоинством и высоким заинтересованным отношением к проблемам граждан и региона, требующим решения», - подчеркнула она и выразила надежду на продолжение конструктивного сотрудничества.

За активную общественную деятельность и плодотворную работу в интересах граждан и региона Вера Емельянова вручила представителям совещательного органа благодарственные письма администрации Псковской области.

Отдельно первый заместитель губернатора отметила вклад общественной организации Российское общество «Знание» в работу Общественной палаты. За активную просветительскую деятельность на территории Псковской области Вера Емельянова вручила представителям регионального общества заслуженные награды и благодарности федерального центра.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов отметил схожесть работы Общественной палаты и деятельности областного Собрания, которая заключается в праве законодательной инициативы. «Позиция Общественной палаты может звучать еще сильнее и громче, поскольку вы представляете группы нашего гражданского общества в разных сферах деятельности», - отметил Александр Котов и вручил представителям органа почетные грамоты Псковского областного Собрания депутатов.

Со словами признательности за работу в течение всего периода к коллегам обратился и председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах, вручив благодарности самым активным.

Далее в рамках заседания члены Общественной палаты обсудили итоги работы. Были отмечены лучшие инициативы, практики и реализованные проекты, организованные при участии совещательного органа. Среди последних — голосование по определению имени псковского аэропорта в рамках общенационального проекта «Великие имена России», мероприятия в поддержку медиков в период пандемии «Спасибо врачам», общественное наблюдение за ходом голосований и в рамках избирательных кампаний, организация регионального форума «Содействие», мониторинг организации горячего питания в школах области, а также реализация ряда социальных, патриотических и экологических программ и проектов благоустройства.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил 12 членов Общественной палаты Псковской области на 2021–2024 годы, выдвинутых в качестве кандидатов по представлению зарегистрированных на территории области структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений.

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