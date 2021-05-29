Вопросы развития современных промышленных технологий в Псковской области рассмотрели на совещании в администрации региона

17:57, 28 мая 2021, ПАИ

28 мая в администрации Псковской области на заседании рабочей группы участники рассмотрели вопросы развития отечественных экотехнологий, промышленного симбиоза и реализацию проекта устойчивого развития территории, прилегающей к Псковской ГРЭС. Заседание возглавил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В обсуждении приняли участие представители федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО», ООО «Группа Компаний Фокс» и филиала ПАО «ОГК-2» — Псковская ГРЭС, а также руководители профильных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

В ходе заседания определены направления взаимодействия и перечень вопросов, требующих решения для реализации инвестиционного проекта по созданию дата-центра с потреблением от 100 Мвт и организацией порядка 150 рабочих мест.