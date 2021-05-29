Адвокатская палата Псковской области окажет бесплатную юридическую помощь
В честь празднования Дня российской адвокатуры 31 мая 2021 года адвокаты окажут бесплатную юридическую помощь. Об этом ПАИ сообщили в Адвокатской палате Псковской области
По инициативе Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и Адвокатской палаты Псковской области 31 мая 2021 года проводится ежегодный день бесплатной юридической помощи «Адвокаты гражданам», приуроченный к Дню российской адвокатуры.
Адвокаты бесплатно окажут юридическую помощь всем желающим по любой отрасли права.
Каждый гражданин, не имеющий возможности обратиться к юристу на платной основе, сможет получить бесплатную консультацию адвоката, не выходя из дома. Решение о дистанционном режиме приёма обращений граждан принято руководством Адвокатской палаты в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
В период с 11:00 час. (МСК время) до 15:00 час. (МСК время) 31 мая 2021 года можно позвонить по указанным телефонам и задать свой вопрос, исходя из специализации адвоката.
Псковская областная коллегия адвокатов:
- Варава Валентина Юрьевна - Семейное право, вопросы по сделкам, наследственное право, т. 8 (911) 364 36 41
- Городецкий Виктор Сергеевич - Земельное право, имущественные вопросы,семейное право, т. 8 (953) 249 03 58
- Здановская Анна Сергеевна - Уголовное право, семейное право,вопросы в сфере кредитования, т. 8 (911) 394 21 84
- Михайлова Анна Владимировна - Уголовное право, семейное право, т. 8 (921) 218 67 84
Коллегия адвокатов «Псковюрколлегия»:
- Гаркуша Олег Петрович - Уголовное право, гражданское право, семейное право, земельное право, т. 8 (911) 351 57 00
- Семёнов Дмитрий Владимирович - Уголовное право, гражданское право, семейное право, земельное право, т. 8 (911) 883 13 22
Псковская городская коллегия адвокатов:
- Серёгин Сергей Николаевич - Уголовное право, гражданское право, семейное право, арбитраж, т. 8 (911) 350 23 45
- Калинин Игорь Владимирович - Уголовное право, гражданское право, семейное право, арбитраж, т. 8 (911) 350 52 95
Псковская коллегия адвокатов «Независимая»:
- Винча Константин Геннадьевич - Уголовное право, гражданское право, семейное право, земельное право, имущественные вопросы, т. 8 (905) 295 01 23
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