Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Адвокатская палата Псковской области окажет бесплатную юридическую помощь

В профессиональный праздник адвокаты Пскова будут давать бесплатные консультации. Фото Вконтакте

В честь празднования Дня российской адвокатуры 31 мая 2021 года адвокаты окажут бесплатную юридическую помощь. Об этом ПАИ сообщили в Адвокатской палате Псковской области

По инициативе Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и Адвокатской палаты Псковской области 31 мая 2021 года проводится ежегодный день бесплатной юридической помощи «Адвокаты гражданам», приуроченный к Дню российской адвокатуры.

Адвокаты бесплатно окажут юридическую помощь всем желающим по любой отрасли права.

Каждый гражданин, не имеющий возможности обратиться к юристу на платной основе, сможет получить бесплатную консультацию адвоката, не выходя из дома. Решение о дистанционном режиме приёма обращений граждан принято руководством Адвокатской палаты в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

В период с 11:00 час. (МСК время) до 15:00 час. (МСК время) 31 мая 2021 года можно позвонить по указанным телефонам и задать свой вопрос, исходя из специализации адвоката.

Псковская областная коллегия адвокатов:

  • Варава Валентина Юрьевна - Семейное право, вопросы по сделкам, наследственное право, т. 8 (911) 364 36 41
  • Городецкий Виктор Сергеевич - Земельное право, имущественные вопросы,семейное право, т. 8 (953) 249 03 58
  • Здановская Анна Сергеевна - Уголовное право, семейное право,вопросы в сфере кредитования, т. 8 (911) 394 21 84
  • Михайлова Анна Владимировна - Уголовное право, семейное право, т. 8 (921) 218 67 84

Коллегия адвокатов «Псковюрколлегия»:

  • Гаркуша Олег Петрович - Уголовное право, гражданское право, семейное право, земельное право, т. 8 (911) 351 57 00
  • Семёнов Дмитрий Владимирович - Уголовное право, гражданское право, семейное право, земельное право, т. 8 (911) 883 13 22

Псковская городская коллегия адвокатов:

  • Серёгин Сергей Николаевич - Уголовное право, гражданское право, семейное право, арбитраж, т. 8 (911) 350 23 45
  • Калинин Игорь Владимирович - Уголовное право, гражданское право, семейное право, арбитраж, т. 8 (911) 350 52 95
     

Псковская коллегия адвокатов «Независимая»:

  • Винча Константин Геннадьевич - Уголовное право, гражданское право, семейное право, земельное право, имущественные вопросы, т. 8 (905) 295 01 23

 

 

 

 

 


 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

29 мая 2021

О самых дешёвых курортах, Дед Морозе и испорченном coffee time — в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
28 мая 2021

Стало известно место отпевания режиссёра Леонида Изотова
28 мая 2021

Адвокатская палата Псковской области окажет бесплатную юридическую помощь
28 мая 2021

Фоторепортаж: Завершающий день чемпионата Псковской области по стрельбе
28 мая 2021

Под Нижневартовском засняли дроном гигантскую свалку автомобильных покрышек
28 мая 2021

Молодёжный парламент против молодёжной избирательной комиссии. В Пскове прошли дебаты об электронном голосовании
28 мая 2021

Алексей Севастьянов передал псковскому приюту корм для бездомных собак
28 мая 2021

Когда начнётся приём заявок на выплаты семьям с детьми, рассказали в Минтруде

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...