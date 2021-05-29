В праймериз «Единой России» в Псковской области уже приняли участие почти 18 тысяч человек
В предварительном внутрипартийном голосовании «Единой России» по определению кандидатов в Псковское областное Собрание и в Государственную думу через Интернет-портал pg.er.ru на утро пятницы приняли участие более 17 тысяч человек. Такие данные были озвучены в очередном выпуске видеопроекта «Псковский телеграм».
Соведущие отметили, что электронный формат голосования приобретает все большую популярность. Кроме того, ведущие сошлись в мнении, что электронное голосование на праймериз «Единой России» оказалось реализовано неожиданно просто и легко.
Предварительное внутрипартийное голосование «Единой России» стартовало 24 мая и завершится в воскресенье, 30 мая. В этот день откроются привычные избирательные участки, на которых жители Псковской области смогут выбрать кандидатов, которые будут представлять их на выборах в региональный и федеральный парламенты.
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