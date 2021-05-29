Россиянам напомнили о длинных выходных

12:21, 29 мая 2021, ПАИ

О длинных выходных в июне напомнили россиянам. 12 июня в стране отмечается День России, который относится к нерабочим праздничным дням, сообщает «Российская газета».

В 2021 году праздник выпадает на субботу, поэтому при пятидневной рабочей недели 12 июня переносится на 14 июня (понедельник).

Для шестидневной рабочей недели переноса нет, поскольку День России выпадает на рабочий день. При таком графике 12 июня (суббота) является праздничным днем, а 13 июня (воскресенье) - выходным. С 14 июня начинается стандартная рабочая неделя.

Согласно статье 95 ТК РФ 11 июня (пятница) является предпраздничным рабочим днём и рабочее время сокращается на час. В случае, если при особенности графика сокращение рабочего времени невозможно, работнику предоставляют дополнительное время отдыха либо оплату времени как при переработке.