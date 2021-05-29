Новая радиостанция начнёт вещать в Псковской области
В Псковской области в июне начнёт вещать радиостанция «Серебряный дождь», пишет Telegram-канал «Новый правдоруб».
Вещать радиостанция будет в рамках государственного медиахолдинга Псковской области.
«Серебряный дождь» - российская радиостанция FM-диапазона, каоторая начала вещание 4 июля 1995 года на частоте 100,1 МГц в Москве. Спутниковое вещание радиостанции осуществляется более чем в 33 городах России и ближнего зарубежья.
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