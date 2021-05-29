Новая радиостанция начнёт вещать в Псковской области

13:18, 29 мая 2021, ПАИ

В Псковской области в июне начнёт вещать радиостанция «Серебряный дождь», пишет Telegram-канал «Новый правдоруб».

Вещать радиостанция будет в рамках государственного медиахолдинга Псковской области.

«Серебряный дождь» - российская радиостанция FM-диапазона, каоторая начала вещание 4 июля 1995 года на частоте 100,1 МГц в Москве. Спутниковое вещание радиостанции осуществляется более чем в 33 городах России и ближнего зарубежья.