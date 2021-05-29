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Страна и мир

Американская стриминговая платформа Netflix купила права на показ фильмов «Брат» и «Брат 2»

Кадр из фильма Алексея Балабанова «Брат»

Классику отечественного кинематографа — фильмы «Брат» и его сиквел «Брат 2» — можно посмотреть на платформе «КиноПоиск» или в онлайн-кинотеатре Okko. С первого июня обе части «Брата» станут доступны подписчикам Netflix, передает телеграм-канал «КиноПоиск».

Права на фильм американской платформе продала кинокомпания СТВ, сооснователем которой Алексей Балабанов стал в 1992 году. 

Отметим, что 26 марта на Netflix вышел мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии». Совместный проект воронежской студии Wizart Animation и кинокомпании СТВ за первый уик-энд поднялся на первую строчку рейтинга в Бразилии, Франции и Греции.

Netflix тесно сотрудничает с российскими кинокомпаниями, выкупая права на показ фильмов и сериалов. Так, в 2016 году Netflix приобрел права на показ российского сериала «Мажор», созданного продюсерской компанией «Среда» Александра Цекало. В 2020 году представители платформы заключили сделку на показ сериала «Эпидемия» кинокомпании «1-2-3 Production».

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