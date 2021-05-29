Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Глава Великолукского района побывал с рабочим визитом в деревне Поречье

Алексей Кузьмин в Пореченской школе имени К.С. Заслонова. Фото районной администрации

На этой неделе вместе с депутатами Псковского областного Собрания Андреем Козловым и Олегом Савельевым глава Великолукского района Алексей Кузьмин побывал в деревне Поречье, сообщили ПАИ в районной администрации. Руководители посетили Пореченский библиотечно-досуговый центр, осмотрели парковую зону, отремонтированную в прошлом году в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». С момента ремонта прошел уже год, парк по-прежнему выглядит красивым и ухоженны.

Кроме того глава и депутаты побывали в Пореченской школе имени К.С. Заслонова, в которой в прошлом году был произведен капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Развитие образования». Посетили «Точку роста» и пообщались с учащимися.

«В школе есть несколько помещений, которые не затронул капитальный ремонт, они еще пока что нуждаются в ремонте. А в детском саду «Рябинушка» необходима замена окон», - подмеитил Алексей Кузьмин.

После поездки в Поречье глава Великолукского района провёл рабочую встречу с депутатом Псковского областного Собрания Андреем Козловым. В ходе общения было поднято множество актуальных вопросов по развитию нашего района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

29 мая 2021

Глава Великолукского района побывал с рабочим визитом в деревне Поречье
29 мая 2021

Усвятские школьники изучали устройство и принципы работы беспилотных летательных аппаратов
29 мая 2021

В Невеле прошла акция «Цветы жизни»
29 мая 2021

В Дно строят стадионы
29 мая 2021

Традиционная акция «Бегущая книга» прошла в Опочке
29 мая 2021

Прямая трансляция богослужения в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
29 мая 2021

ФОТОФАКТ: Борщевик заполонил ещё один парк в Пскове
29 мая 2021

Без осадков и до +20 градусов ожидается в Псковской области 30 мая

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...