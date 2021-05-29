Глава Великолукского района побывал с рабочим визитом в деревне Поречье

23:43, 29 мая 2021, ПАИ

На этой неделе вместе с депутатами Псковского областного Собрания Андреем Козловым и Олегом Савельевым глава Великолукского района Алексей Кузьмин побывал в деревне Поречье, сообщили ПАИ в районной администрации. Руководители посетили Пореченский библиотечно-досуговый центр, осмотрели парковую зону, отремонтированную в прошлом году в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». С момента ремонта прошел уже год, парк по-прежнему выглядит красивым и ухоженны.



Кроме того глава и депутаты побывали в Пореченской школе имени К.С. Заслонова, в которой в прошлом году был произведен капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Развитие образования». Посетили «Точку роста» и пообщались с учащимися.

«В школе есть несколько помещений, которые не затронул капитальный ремонт, они еще пока что нуждаются в ремонте. А в детском саду «Рябинушка» необходима замена окон», - подмеитил Алексей Кузьмин.

После поездки в Поречье глава Великолукского района провёл рабочую встречу с депутатом Псковского областного Собрания Андреем Козловым. В ходе общения было поднято множество актуальных вопросов по развитию нашего района.