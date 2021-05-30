Игорь Дитрих: Отдаю предпочтение и молодым и опытным политикам

11:33, 30 мая 2021, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания, заместитель главного врача по хирургии областной клинической больницы, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Игорь Дитрих вместе с семьей проголосовал на предварительных выборах «Единой России» по определению кандидатов на предстоящих в сентябре выборах в Госдумы и региональный парламент. Он пришел на счетный участок, расположенный в ДК поселка Родина (Псковский район).

«У нас в семье двенадцать медиков. И мы все голосуем вместе. Так было во время выборов президента, и на голосовании за поправки в Конституцию. И теперь мы пришли все вместе голосовать», - сказал Игорь Дитрих, сообщает пресс-служба Псковского регионального отделения «Единой России».

Депутат отметил, что в голосования от отдает предпочтение и молодым и опытным политикам.

В Псковской области 30 мая открыты 119 участков для очного предварительного голосования. Счетные участки будут работать до 20.00.

Кроме того, до 20:00 по местному времени, зарегистрированные избиратели смогут сделать свой выбор на сайте pg.er.ru.